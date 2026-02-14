"الأحمر يليق بهن"..20 صورة من احتفالات نجوم الفن بعيد الحب

وسط أجواء رومانسية.. درة تحتفل مع زوجها بعيد الحب

بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد

رمضان 2026.. "Mbc مصر" تكشف عن الأغنية الدعائية لمسلسل "هي كيميا "

نادية الجندي تحتفل بعيد الحب وتلتقط صورة مع قطة

شارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني في احتفالات عيد الحب الذي يوافق اليوم 14 فبراير من كل عام.

وكان من هؤلاء النجوم النجمة ليلى علوي، الفنانة سيرين عبد النور، الفنانة كارول سماحة، الفنانة نسرين طافش، الفنانة هيفاء وهبي، الفنان رامي صبري والفنان ماجد المصري وآخرون.

ونشر العديد منهم عدد من جلسات التصوير الخاصة عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالا بعيد الحب، ومنهم من أرسل رسالة خاصة لزوجاتهم.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم شاركوا في احتفالات عيد الحب:

سيرين عبد النور

خضعت الفنانة سيرين عبدالنور لجلسة تصوير بمناسبة الفلانتين، ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام ظهرت خلاله وهي تحمل بوكيه ورد باللون الأحمر، وكتبت: "مع حبي".

كارول سماحة

خضعت الفنانة كارول سماحة لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام ظهرت خلالها بفستان أحمر أنيق وسط العديد من الورود، وكتبت على الصور: "محاطة بالورود لكن يحكمني الحب".

نسرين طافش

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير بمناسبة الفلانتين نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أحمر ناري، وكتبت على الصور: "ولدت لأحب، كل سنة وانا طيبة".

ليلى علوي

خضعت النجمة ليلى علوي لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية إطلالة شبابية باللون الأحمر وكتبت: " حلوة الحياة بالحب، حلوة الأيام بالحب، حلوة الأحلام بالحب".

هيفاء وهبي

خضعت الفنانة هيفاء وهبي لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان باللون الأحمر أنيق وساحر، وكتبت هيفاء على الصور: "الحب في كل مكان، بيروت حبست الأنفاس".

رامي صبري

شارك الفنان رامي صبري في احتفالات عيد الحب مع زوجته، ونشر صورًا عبر حسابه على انستجرام، وكتب: " صديقتي وحبيبتي وأم أولادي الطيبه الحلوه جميله الجميلات شيري، كل يوم عيد حب وكل سنه ودايما مع بعض ومع اولادنا بالخير والسعادة وفي أمان".

ماجد المصري

شارك الفنان ماجد المصري في احتفالات عيد الحب ونشر صورة برفقة زوجته عبر صفحته على انستجرام وكتب: "حبيبه وصديقه وقلب العمر كله النص الحلو في حياتي ربنا مايحرمني منك".

اقرأ أيضا:

عمرو محمود ياسين: "وننسى اللي كان" غير مستوحى من سيرة ياسمين عبدالعزيز

علا الشافعي: وسط البلد حاضرة بمسلسلات رمضان 2026 وباسم سمرة من أهم المفاجآت