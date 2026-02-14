إعلان

استشاري يقترح نموذج غذائي مؤقت للشباب

كتب : أحمد عبدالمنعم

09:03 م 14/02/2026 تعديل في 09:10 م

الدكتور مجدي نزيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري الثقافة الغذائية، أهمية الالتزام بالهرم الغذائي المصري وعدم تقليد نماذج غذائية لدول أخرى لا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ونمط حياته.

وأوضح "نزيه"، خلال لقاء ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة سي بي سي وتقدمه الإعلامية مني عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين، أن لكل دولة خصوصيتها الغذائية، مشددًا على أن التشبه بأهرام غذائية أجنبية قد يؤدي إلى اختلالات صحية.

وأشار إلى أنه سبق أن صمّم هرمًا غذائيًا قريبًا من الهرم العالمي وحصل به على جائزة براءة ابتكار في بداية الألفينات، موضحًا أن الهرم الغذائي السابق كان يحتوي على نسبة نشويات أعلى نظرًا لارتفاع معدلات الحركة آنذاك. لكن تراجع النشاط البدني مؤخرًا وظهور أمراض المناعة الذاتية يفرض ضرورة إعادة النظر وتعديل الهرم الغذائي بما يتناسب مع الواقع الجديد.

واقترح نزيه نموذجًا غذائيًا مصريًا مؤقتًا للشباب يعتمد على تقسيم الوجبة إلى ثلاثة أثلاث:

ثلث سلطة خضراء لدعم الصحة العامة.

ثلث بروتينات لمواجهة أمراض المناعة وتنظيم الهرمونات ودعم النمو، مشيرًا إلى أن القمح والشعير من “سادة البروتينات”.

ثلث نشويات بما يتناسب مع الاحتياجات اليومية.

واختتم استشاري الثقافة الغذائية حديثه بالتأكيد على أن المشكلة الكبرى خلال السنوات الأخيرة تتمثل في انخفاض معدلات الحركة، وهو ما صاحبه ارتفاع ملحوظ في أمراض المناعة، ما يستلزم وعيًا غذائيًا جديدًا وتحديثًا مستمرًا للتوصيات الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مجدي نزيه استشاري الثقافة الغذائية الستات مايعرفوش يكدبوا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها
أخبار مصر

مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها

النيابة العامة في جريمة "طفل المهندسين": المال والبنون زينة فأين الزينة
حوادث وقضايا

النيابة العامة في جريمة "طفل المهندسين": المال والبنون زينة فأين الزينة
مسؤولون أمريكيون: واشنطن تخطط لهجوم يستمر أسابيع على إيران
شئون عربية و دولية

مسؤولون أمريكيون: واشنطن تخطط لهجوم يستمر أسابيع على إيران
دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
حوادث وقضايا

دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة
زووم

"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان