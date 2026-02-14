إعلان

محافظ الوادى الجديد يعلن جاهزية 534 مسجداً لأداء صلاة التراويح في رمضان

كتب : محمد الباريسي

09:19 م 14/02/2026

محافظ الوادى الجديد يعلن جاهزية 534 مسجداً لأداء ص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، انتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧هـ، برفع درجة الجاهزية ب ٥٣٤ مسجدًا على مستوى مراكز المحافظة؛ لتوفير الأجواء الإيمانية الملائمة لأداء الشعائر في سهولة ويسر، وذلك في إطار حرص المحافظة على تهيئة بيوت الله بما يعكس قدسية الشهر الفضيل ويلبي احتياجات جموع المصلين على مستوى المراكز.

وأوضح الشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة ، أنه تم إعداد خطة متكاملة شملت أعمال النظافة والتطهير والصيانة الدورية للمساجد، إلى جانب الإعداد المبكر للبرنامج الدعوي والقرآني خلال الشهر الكريم، فضلًا عن تجهيز ٣٦ مسجدًا للاعتكاف وفق الضوابط المنظمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان خروج الموسم الرمضاني في أبهى صورة إيمانية كاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد شهر رمضان الشيخ رمضان يوسف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز
مسؤولون أمريكيون: واشنطن تخطط لهجوم يستمر أسابيع على إيران
شئون عربية و دولية

مسؤولون أمريكيون: واشنطن تخطط لهجوم يستمر أسابيع على إيران
مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها
أخبار مصر

مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
أخبار المحافظات

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
اقتصاد

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان