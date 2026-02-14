أمن المنيا يضبط 3 متهمين يشتبه تورطهم فى واقعة جوال الأجنة

المنيا-جمال محمد:

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه تورطهم فى إلقاء عدد من الأجنّة داخل جوال على حافة مقلب قمامة بمنطقة كدوان أقصى جنوبي مدينة المنيا .

يأتي ذلك بعد مرور ساعات قليلة على اكتشاف أهالي منطقة كدوان للواقعة، وقيامهم بإبلاغ الأجهزة الأمنية بعثورهم على عدد من الأجنّة الأطفال بعضهم مكتمل وبعضهم غير مكتمل، ملقاة على حافة مصرف قمامة.

وبدأت الأجهزة الأمنية في أخذ أقوال عدداً من الأهالى بالمنطقة، وفحص الكاميرات، للتوصل لهوية الشخص الذي ألقى الجوال، وتم ضبط ثلاثة متهمين، وجار التحقيق معه لكشف غموض الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من أهالي منطقة كدوان، بالعثور على أجنة غير مكتملة لأطفال ملقاة بجوار مصرف قمامة داخل جوال، وتم التحفظ على الأجنّة، ونقلها إلى إحدى المستشفيات لحين فحصها والتأكد من كونها لسيدة واحدة أم أكثر من سيدة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف الملابسات.

فيما كشف "م.أ" أحد أهالي المنطقة، أن الواقعة اكتشفت بعدما قام أحد الأشخاص من بائعي الخردة بنبش القمامة وفتح الجوال، ليتفاجأ بوجود أجنّة أطفال بداخله، ليتجمع الأهالي فوراً ويبلغوا الأجهزة الأمنية، والتي قامت بدورها بالتحفظ على الأجنة وفحص المنطقة .



