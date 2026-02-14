إعلان

تامر حسني ينشر فيديو طريف ويهديه لـ"السناجل" بمناسبة عيد الحب

كتب - معتز عباس:

07:14 م 14/02/2026

تامر حسني وأصدقائه في عيد الحب

شارك المطرب تامر حسني متابعيه على السوشيال ميديا مقطع فيديو طريف بمناسبة عيد الحب.
ونشر تامر حسني فيديو على حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "إهداء مني لكل هتعرفوا في الڤيديو، كل سنة وانتوا طيبين".
وظهر تامر حسني في الفيديو وسط أصدقائه، قائلا: "دخلت اللوكيشن لقيت السناجل زعلانين عادي محدش يعبرك بوردة مش مشكلة".
وظهر في الفيديو أحد الأشخاص يهدي تامر حسني وأصدقائه وردة بمناسبة عيد الحب، لكن في النهاية الفيديو تظهر يد تامر الأخرى وسط ضحك أصدقائه.


آخر ظهور لتامر حسني
أحيا تامر حسني حفلا غنائيا في ليلة رأس السنة وشاركه الغناء الفنان تامر عاشور، إذ قام الثنائي على المسرح بغناء عدد من الأغاني سويا وسط تفاعل جمهورهم ومحبيهم.

وظهرت بسمة بوسيل مؤخرًا مع طليقها الفنان تامر حسني وأبنائهم آدم وتاليا أمايا وهم يحتفلون بالعام الجديد.

