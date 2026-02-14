إعلان

موعد انعقاد المؤتمر العام لحزب العدل

كتب : عمرو صالح

09:21 م 14/02/2026

حزب العدل

صرح الكاتب الصحفي د. معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بأن الهيئة العليا للحزب عقدت اجتماعها اليوم بمقر الحزب الرئيسي بحضور رئيس الحزب وقياداته ونوابه وأعضاء الهيئة العليا.

وأوضح الشناوي في بيان له أن الاجتماع أسفر عن اعتماد لجنة الانتخابات الداخلية برئاسة عبد الغني الحابس مساعد رئيس الحزب، وعضوية علي أبو حميد أمين العضوية، ومحمد مطاوع أمين الصندوق، والنواب إسماعيل الشرقاوي، وفاطمة عادل، وصفيناز طلعت، وعلي خليفة.

وأضاف الشناوي أنه تم تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل، إلى جانب عرض ميزانية الحزب عن عام 2025 ومناقشتها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى اتخاذ قرار بحل جميع الهيئات الحزبية اعتبارًا من اليوم استعدادًا لإجراء الانتخابات، باستثناء رئيس الحزب والأمين العام والهيئة العليا.

كما أكد الشناوي استعداد الحزب لانتخابات المحليات عبر إعادة إطلاق برنامج" 1000 قائد محلي"، مع تقدم النائبة سحر عتمان بمشروع قانون المحليات قريبًا، وتقديم النائب حسام حسن مشروع قانون الإدارة المحلية.

حزب العدل معتز الشناوي انتخابات حزب العدل

