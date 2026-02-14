كتب- مصراوي:

نشر المطرب رامي صبري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا لزوجته وأخرى تجمعهما، بمناسبة عيد الحب.

وعلق رامي "صديقتي وحبيبتي وأم أولادي الطيبة الحلوة، جميلة الجميلات شيري.. كل يوم عيد حب وكل سنة ودايما مع بعض ومع أولادنا بالخير والسعادة وفي أمان".

وردت شيري على رسالة رامي "حبيبي وجوزي وصاحبي وهدية ربنا ليا، يا رب دايما منور حياتنا يا حب العمر".

كان رامي صبري أعلن عبر خاصية القصص القصيرة بنفس الموقع عن إلغاء تتر مسلسل "وننسى اللي كان" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، منة فضالي، إنجي كيوان، خالد سرحان، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.