إعلان

رامي صبري وزوجته يتبادلان الرسائل الرومانسية بمناسبة عيد الحب

كتب : مصراوي

06:08 م 14/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رامي صبري وشيري (2)
  • عرض 7 صورة
    رامي صبري مع زوجته
  • عرض 7 صورة
    شيري زوجة المطرب رامي صبري
  • عرض 7 صورة
    شيري زوجة الفنان رامي صبري
  • عرض 7 صورة
    شيري زوجة رامي صبري
  • عرض 7 صورة
    رامي صبري وشيري (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مصراوي:

نشر المطرب رامي صبري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا لزوجته وأخرى تجمعهما، بمناسبة عيد الحب.

وعلق رامي "صديقتي وحبيبتي وأم أولادي الطيبة الحلوة، جميلة الجميلات شيري.. كل يوم عيد حب وكل سنة ودايما مع بعض ومع أولادنا بالخير والسعادة وفي أمان".

وردت شيري على رسالة رامي "حبيبي وجوزي وصاحبي وهدية ربنا ليا، يا رب دايما منور حياتنا يا حب العمر".

كان رامي صبري أعلن عبر خاصية القصص القصيرة بنفس الموقع عن إلغاء تتر مسلسل "وننسى اللي كان" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، منة فضالي، إنجي كيوان، خالد سرحان، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

رامي صبري زوجة رامي صبري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة
زووم

"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة
توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور: حزمة قبل رمضان.. وخطة لزيادة دخول العاملين
أخبار مصر

توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور: حزمة قبل رمضان.. وخطة لزيادة دخول العاملين
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان
شئون عربية و دولية

مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان
هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب
الموضة

هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب

قبل انطلاق جوائز الأوسكار 2026.. أسوأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة
الموضة

قبل انطلاق جوائز الأوسكار 2026.. أسوأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان