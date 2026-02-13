كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة داليا مصطفى لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت داليا في الصور مرتدية إطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على اعجاب الجمهور والمتابعين وكتبت داليا على الصور: "ليس هناك أجمل من أن تظل مبتسما".

داليا مصطفى تنتظر عرض مسلسل "روج إسود" في رمضان 2026

يتناول المسلسل مجموعة قصص درامية مستوحاة من الواقع تتعلق بـ نساء يواجهن مشاكل حقيقية في حياتهن الزوجية والعائلية، وتتقاطع الأحداث داخل محكمة الأسرة المصرية، حيث تُعرض قضايا متنوعة تتجاوز الخيانة والانفصال إلى تعقيدات اجتماعية أكثر عمقًا.

ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم من بينهم رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي وفرح الزاهد وأحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، ومنة بدر تيسير ومن تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

