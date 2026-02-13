هاني رمزي عن ظاهرة التحرش الجنسي: "إفضحوا المتحرش"

بعد البيان التحذيري.. نانسي عجرم تكشف عن شائعة طاردتها مؤخرًا

تحدث الفنان هاني رمزي عن ظاهرة التحرش وفضح المتحرش وأشاد بدور السوشيال ميديا التي أصبح لها تأثيرا كبير اعلى المجتمع.

حل هاني رمزي ضيفا على برنامج "ET بالعربي"، وتحدث خلال اللقاء عن وقائع التحرش الجنسي التي انتشرت مؤخرا.

وعن التحرش الجنسي قال هاني رمزي: "قول الحقيقة وماتتكسفش ولو حصل تحرش افضح المتحرش، الظروف في الدنيا كلها بقت صعبة والحياة مبقتش سهلة وانهاردة السوشيال ميديا بتتهكم وليها تأثير محدش يقدر ينكره، وأي حدث بيحصل انهاردة بيتم القاء الضوء عليه في ثانية ولو فيه متحرش عمل فعل فاضح ولا يليق بيتم فضحه على السوشيال ميديا".

وتابع: "أنا مع هذه الأمور اننا نكشف هؤلاء الأشخاص زي ما الكاميرا اللي موجودة في الموبايل ليها فايدة زي ما ليها أضرار، انهاردة لازم ننتبه ولازم نعلم ولادنا ولازم نفهمهم ومنخافش ومش أي حد يقدر يأثر علينا وقول الحقيقة وماتتكسفش ولو حصل تحرش افضح المتحرش ومتقولش المجتمع هيقول عليا ايه ولا هيعمل فيا ايه، العالم كله بيتغير واحنا كمان لازم نقف أقوياء أمام هذه الظواهر الغير أخلاقية وافتكر ان ده دور كبير للإعلام والسوشيال ميديا ومهم جدا اننا ناخد اجمل ما فيه ونرمي أسوأ ما فيه".

الظهور الأخير لهاني رمزي

كان الظهور الأخير للفنان هاني رمزي بحفل توزيع جوائز "جوي أووردز" الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور كوكبة من النجوم من جميع أنحاء العالم.

أعمال ينتظر عرضها هاني رمزي قريبا

ينتظر الفنان هاني رمزي عرض مسلسل "بدون مقابل" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

رمضان 2026.. كزبرة وسيد رجب يرقصان في كواليس "بيبو"- فيديو

بعد البيان التحذيري.. نانسي عجرم تكشف عن شائعة طاردتها مؤخرًا



