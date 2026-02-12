علّقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على تصريحات مطرب المهرجانات حسن شاكوش بشأن واقعة فتاة الأتوبيس، والتي أثارت جدلًا واسعًا، بعد هجومه على الفتاة ودفاعه عن المتهم في الواقعة.

وكتبت خير الله عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "من نكد الدنيا إن حسن شاكوش يدلي برأيه في واقعة التحرش في الأتوبيس ويهاجم البنت!! ما بلاش إنت يا شاكوش".

وكان شاكوش قال خلال بث مباشر عبر تطبيق الفيديوهات "تيك توك": "حطالي عشرين حاجة في بقها وتقولي الشاب اتحرش بيا؟ هي باين عايزة إيه، هي راسمة عايزة إيه. مع احترامي لأي حد، لو بنت محترمة مش هتحط الحاجات دي في بقها، الشاب شكله محترم جدًا".

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثّقت خلاله فتاة واقعة تحرش بها أحد الأشخاص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين رواد السوشيال ميديا.

