"ما بلاش إنت".. ماجدة خير الله تهاجم حسن شاكوش بعد تصريحاته عن واقعة فتاة الأتوبيس

كتب : سهيلة أسامة

02:13 م 12/02/2026 تعديل في 03:03 م
    الناقدة الفنية ماجدة خيرالله
    حسن شاكوش
    مطرب المهرجانات حسن شاكوش
    مريم شوقي فتاة واقعة التحرش

علّقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على تصريحات مطرب المهرجانات حسن شاكوش بشأن واقعة فتاة الأتوبيس، والتي أثارت جدلًا واسعًا، بعد هجومه على الفتاة ودفاعه عن المتهم في الواقعة.

وكتبت خير الله عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "من نكد الدنيا إن حسن شاكوش يدلي برأيه في واقعة التحرش في الأتوبيس ويهاجم البنت!! ما بلاش إنت يا شاكوش".

وكان شاكوش قال خلال بث مباشر عبر تطبيق الفيديوهات "تيك توك": "حطالي عشرين حاجة في بقها وتقولي الشاب اتحرش بيا؟ هي باين عايزة إيه، هي راسمة عايزة إيه. مع احترامي لأي حد، لو بنت محترمة مش هتحط الحاجات دي في بقها، الشاب شكله محترم جدًا".

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثّقت خلاله فتاة واقعة تحرش بها أحد الأشخاص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين رواد السوشيال ميديا.

ماجدة خير الله حسن شاكوش واقعة فتاة الأتوبيس

