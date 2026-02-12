البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض اليوم

قرر البنك المركزي المصري في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2026 اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1% إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

ويأتي قرار الخفض بعد سلسلة من التخفيضات نفذها البنك المركزي خلال عام 2025، خفض خلالها أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس، على خمس مرات، في أول دورة تيسير نقدي منذ أربع سنوات ونصف، كان آخرها خفضاً بواقع 1% في ديسمبر الماضي.

