أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرارًا بإحالة الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز.

وذلك بعد تصريحاته التي تضمنت إساءةً وهجومًا على عدد من رموز الفن المصري، خلال استضافته في أحد البرامج، مع إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع ظهوره لحين انتهاء الاتحاد من إجراءاته.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما انتهت إليه توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس.

ونرصد في التقرير التالي أسباب منع هاني مهنا من الظهور الإعلامي وإحالته للتحقيق باتحاد النقابات الفنية:

شيرين عبدالوهاب متنفعش تكون مطربة

كشف الموسيقار هاني مهنا، عن رأيه في الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر.

وقال إنه عند لقائه شيرين للمرة الأولى قال لها: "أنتِ لا تليقين أن تكوني مطربة، والأفضل أن تكوني مغنية أغاني شعبية"

هاني مهنا يكشف سر خلافه مع ذكرى بعد زواجها من أيمن السويدي

كشف هاني مهنا، عن الخلاف الذي نشب مع أيمن السويدي بعد زواجها من علاقته بالفنانة ذكرى ، وكشف أسرارًا حول السبب الرئيسي وراء التوتر بينهما.

وأوضح "مهنا"، أنه كان يتمنى معرفة ذكرى بشكل أقوى وأقرب قبل زواجها من أيمن السويدي لمنعها من اتخاذ هذا القرار، قائلًا: "التركيبة مش صح، أيمن تركيبته معاها الفنية متركبش مع بعض، فعشان كده كنت خايف على إن العلاقة تدمر، واللي خفت منه حصل .. وربنا يرحمهم هما الاتنين".

وكشف هاني مهنا السبب الأساسي للخلاف بين ذكرى وزوجها، وهو رغبتها في الإنجاب بينما لم يكن قادرًا على ذلك لأنه كان عقيمًا.

"عمرو دياب مش مطرب"

أعرب الموسيقار هاني مهنا، عن تقديره الكبير للنجم عمرو دياب، مؤكدًا مكانته الفنية البارزة في الساحة الموسيقية، مؤضحًا أن عمرو دياب ليس مطربًا لكنه يظل نموذجًا للفنان الذكي القادر على الجمع بين التجدد والحفاظ على موروث الفن المصري.

