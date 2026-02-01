إعلان

حدث بالفن| أول رد من الفنان السوداني محمود السراج بعد منشورات الإساءة لمصر وخطوبة فنانة شابة

كتب : مروان الطيب

12:00 ص 01/02/2026
حدث بالفن| أول رد من الفنان السوداني محمود السراج بعد منشورات الإساءة لمصر وخطوبة فنانة شابة

النشرة الفنية

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ دونا إمام تحتفل بخطوبتها وسط أجواء عائلية، إلهام شاهين مع نجوم الفن في حفل المتحدة، هدى الإتربي من كواليس تصوير مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج بعد منشورات الإساءة لمصر، محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين، وغيرها من الأخبار.

هدى الإتربي إلهام شاهين حفل المتحدة دونا إمام خطوبة دونا إمام محمود ميسرة السراج محيي إسماعيل

