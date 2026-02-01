إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ دونا إمام تحتفل بخطوبتها وسط أجواء عائلية، إلهام شاهين مع نجوم الفن في حفل المتحدة، هدى الإتربي من كواليس تصوير مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج بعد منشورات الإساءة لمصر، محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين، وغيرها من الأخبار.