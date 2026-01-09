إعلان

هدى المفتي ومصطفى غريب.. "إم بي سي شاهد" تروج لقائمة مسلسلاتها للعرض في رمضان 2026

كتب : مروان الطيب

09:51 م 09/01/2026 تعديل في 10:16 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنان ظافر العابدين
  الفنانة ميمي جمال
    الفنانة ميمي جمال
  حمزة العيلي
    حمزة العيلي
  شيماء سيف
    شيماء سيف
  • عرض 10 صورة
    كريم محمود عبد العزيز
  الفنانة شيرين رضا
    الفنانة شيرين رضا
  مصطفى خاطر
    مصطفى خاطر
  نادين نسيب نجيم
    نادين نسيب نجيم
  هدى المفتي
    هدى المفتي

تواصل "إم بي سي شاهد" الترويج لعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها على منصتها بموسم دراما رمضان 2026.

وكشفت "إم بي سي شاهد" عن عدد من البوسترات الدعائية لعدد من المسلسلات التي يشارك ببطولتها نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية في الوطن العربي.

وكان من ضمن هذه البوسترات، بوستر مسلسل "وننسى اللي كان" وتصدرته الفنانة شيرين رضا، مسلسل "هي كيميا" بطولة الفنان مصطفى غريب، مسلسل "إفراج" وتصدرته الفنانة أسما إبراهيم، مسلسل "ممكن" بطولة الفنان ظافر عابدين، الفنان كريم محمود عبد العزيز ومسلسل "المتر سمير"، الفنان حمزة العيلي ومسلسل "المداح: أسطورة النهاية"، هدى حسين مسلسل "الغميضة"، تيم حسن مسلسل "مولانا"، وغيرها من الأعمال التي ينتظرها الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي.

تغيير اسم "شاهد" إلى "mbc شاهد"

كشف القائمين على منصة "شاهد" عن تغيير اسم المنصة ليصبح "إم بي سي شاهد "، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية المؤسسية للمنصة وربطها بشكل أوضح بالمجموعة المالكة.

وتعد منصة "إم بي سي شاهد" من أبرز منصات البث في المنطقة العربية، حيث تضم مكتبة واسعة من المسلسلات والأفلام والبرامج العربية والعالمية، إضافة إلى أعمال أصلية تُعرض حصريًا عبرها.

إم بي سي شاهد تغيير اسم شاهد إلى mbc شاهد mbc شاهد تروج لقائمة مسلسلاتها دراما رمضان 2026

