تواصل "إم بي سي شاهد" الترويج لعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها على منصتها بموسم دراما رمضان 2026.

وكشفت "إم بي سي شاهد" عن عدد من البوسترات الدعائية لعدد من المسلسلات التي يشارك ببطولتها نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية في الوطن العربي.

وكان من ضمن هذه البوسترات، بوستر مسلسل "وننسى اللي كان" وتصدرته الفنانة شيرين رضا، مسلسل "هي كيميا" بطولة الفنان مصطفى غريب، مسلسل "إفراج" وتصدرته الفنانة أسما إبراهيم، مسلسل "ممكن" بطولة الفنان ظافر عابدين، الفنان كريم محمود عبد العزيز ومسلسل "المتر سمير"، الفنان حمزة العيلي ومسلسل "المداح: أسطورة النهاية"، هدى حسين مسلسل "الغميضة"، تيم حسن مسلسل "مولانا"، وغيرها من الأعمال التي ينتظرها الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي.

تغيير اسم "شاهد" إلى "mbc شاهد"

كشف القائمين على منصة "شاهد" عن تغيير اسم المنصة ليصبح "إم بي سي شاهد "، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية المؤسسية للمنصة وربطها بشكل أوضح بالمجموعة المالكة.

وتعد منصة "إم بي سي شاهد" من أبرز منصات البث في المنطقة العربية، حيث تضم مكتبة واسعة من المسلسلات والأفلام والبرامج العربية والعالمية، إضافة إلى أعمال أصلية تُعرض حصريًا عبرها.

