فقدت 3 من أبنائها.. 20 صورة لـ فيروز مع عائلتها

أثارت الطفلة ريما مصطفى جدلا مؤخرا، بعد ظهورها ضيفة بإحدى حلقات برنامج المواعدات الشهير"The Blind Date Show"، إذ ظهرت ريما رفقة طفل، وهما يتحدثان في عدة موضوعات على طريقة البرنامج مما أثار جدلا كبيرا.

وأصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة بيانا حول مخاوفه العميقة مما تم رصده من إعلانات ترويجية لحلقة برنامج للمواعدة"، والتي تُظهر طفلين في قالب يحاكي برنامج "المواعدة" المخصص للكبار، ليتم حذف الحلقة بعد عرضه بدقائق.

وخلال هذا التقرير معلومات عن الطفلة ريما مصطفى:

1- والدها هو الممثل المسرحي مصطفى سليم.

2- لفتت الأنظار لموهبتها بمسلسل "خلي بالك من زيزي" عام 2021 بطولة الفنانة أمينة خليل.

3- ظهرت مع شيكو وهشام ماجد في الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" عام 2022.

4- ظهرت مع النجم أحمد مكي بالجزء السادس من مسلسل "الكبير" عام 2022.

5- شاركت النجمة إيمان العاصي بطولة مسلسل "برغم القانون" عام 2024.

6- شاركت بفيلم "الحريفة" عام 2024 وسط نخبة من النجوم الشباب.

7- أثارت الجدل بعد ظهورها ببرومو برنامج المواعدات "The Blind Date Show".

8- ظهرت ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" عام 2014 تقديم الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

9- يتابعها 118 ألف متابع على فيسبوك.

10- اشتهرت بلقب المتنمرة الكيوت من مسلسل "خلي بالك من زيزي"، بجملة "يافلاحة" و"جليلة" في الكبير أوي 6.