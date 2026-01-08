إعلان

بعد حذف مقابلتها في " The Blind Date Show".. 10 معلومات عن الطفلة ريما مصطفى

كتب : مروان الطيب

07:44 م 08/01/2026 تعديل في 07:55 م
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الطفلة ريما مصطفى
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى بنظرة طفولية
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى تحتفل بعيد ميلادها
  • عرض 20 صورة
    الطفلة ريما مصطفى من إحدى المناسبات
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى على فيسبوك
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى تستمتع بوقتها
  • عرض 20 صورة
    الطفلة الموهوبة ريما مصطفى
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى مع عمرو يوسف
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى مع محمد أنور
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى مع مصطفى غريب
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى من أحد اللقاءات
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى من العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى من مسلسل الكبير
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى من مسلسل خلي بلاك من زيزي
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى وصورة عفوية
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى مع طارق العريان
  • عرض 20 صورة
    ريما من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    ريما مصطفى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثارت الطفلة ريما مصطفى جدلا مؤخرا، بعد ظهورها ضيفة بإحدى حلقات برنامج المواعدات الشهير"The Blind Date Show"، إذ ظهرت ريما رفقة طفل، وهما يتحدثان في عدة موضوعات على طريقة البرنامج مما أثار جدلا كبيرا.

وأصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة بيانا حول مخاوفه العميقة مما تم رصده من إعلانات ترويجية لحلقة برنامج للمواعدة"، والتي تُظهر طفلين في قالب يحاكي برنامج "المواعدة" المخصص للكبار، ليتم حذف الحلقة بعد عرضه بدقائق.

وخلال هذا التقرير معلومات عن الطفلة ريما مصطفى:

1- والدها هو الممثل المسرحي مصطفى سليم.

2- لفتت الأنظار لموهبتها بمسلسل "خلي بالك من زيزي" عام 2021 بطولة الفنانة أمينة خليل.

3- ظهرت مع شيكو وهشام ماجد في الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" عام 2022.

4- ظهرت مع النجم أحمد مكي بالجزء السادس من مسلسل "الكبير" عام 2022.

5- شاركت النجمة إيمان العاصي بطولة مسلسل "برغم القانون" عام 2024.

6- شاركت بفيلم "الحريفة" عام 2024 وسط نخبة من النجوم الشباب.

7- أثارت الجدل بعد ظهورها ببرومو برنامج المواعدات "The Blind Date Show".

8- ظهرت ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" عام 2014 تقديم الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

9- يتابعها 118 ألف متابع على فيسبوك.

10- اشتهرت بلقب المتنمرة الكيوت من مسلسل "خلي بالك من زيزي"، بجملة "يافلاحة" و"جليلة" في الكبير أوي 6.

معلومات عن الطفلة ريما مصطفى الطفلة ريما مصطفى برنامج المواعدات الشهير the blind date show

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

صور.. توافد كبار المثقفين لحضور حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
أخبار مصر

صور.. توافد كبار المثقفين لحضور حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
بإطلالة ملكية.. لماذا اختارت رحمة رياض القماش المخملي؟
الموضة

بإطلالة ملكية.. لماذا اختارت رحمة رياض القماش المخملي؟

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
الكونجرس يوافق على قرار يمنع ترامب من شن عمليات عسكرية في فنزويلا
شئون عربية و دولية

الكونجرس يوافق على قرار يمنع ترامب من شن عمليات عسكرية في فنزويلا

قضية غرق "يوسف محمد".. دفاع المُنقذ: وفاة السباح لا تقع تحت مسؤولية موكلي
حوادث وقضايا

قضية غرق "يوسف محمد".. دفاع المُنقذ: وفاة السباح لا تقع تحت مسؤولية موكلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية