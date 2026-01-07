إعلان

قرار جريء.. نجمات فاجأن الجمهور بقص شعرهن (صور)

كتب : سهيلة أسامة

03:23 م 07/01/2026 تعديل في 03:32 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لقاء الخميسي بشعر قصير
  • عرض 12 صورة
    شيرين عبد الوهاب بقصة الـ boy cut
  • عرض 12 صورة
    لقاء الخميسي بقصة الـ boy cut
  • عرض 12 صورة
    منة شلبي بقصة ال boy cut
  • عرض 12 صورة
    منة شلبي بقصة الـ boy cut
  • عرض 12 صورة
    لقاء الخميسي بقصة boy cut
  • عرض 12 صورة
    نادين الراسي
  • عرض 12 صورة
    نادين الراسي بقصة شعر جريئة (2)
  • عرض 12 صورة
    يا سمين رئيس بشعر قصير
  • عرض 12 صورة
    ياسمين رئيس بقصة boy cut
  • عرض 12 صورة
    منة شلبي بشعر قصير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاجأت عدد من نجمات من الوسط الفني جمهورهم بتغييرات جريئة وغير متوقعة، إذ لجأت عدد من النجمات لقص شعرهن كنوع من التغيير.

ميس حمدان

في أكتوبر 2025، فاجأت الفنانة ميس حمدان جمهورها بقصة شعرها القصيرة الـ "Boy Cut" خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

شيرين عبد الوهاب

الفنانة شيرين عبد الوهاب عادة ما تفاجئ جمهورها بقصات شعرها الجريئة والمختلفة، ففي عام 2021، اتخذت قرار صدم جمهورها بحلاقة شعرها بالكامل بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب.

نادين الراسي

في قرار جرئ ومفاجئ، ظهرت الفنانة نادين الراسي بقصة شعر الـ "Boy Cut"، والتي وصفها الجمهور بالجريئة.

لقاء الخميسي

عام 2019، ظهرت الفنانة لقاء الخميسي في أحد الصالونات وهي تقص شعرها، وأشاد متابعيها بإطلالتها الجديدة.

منة شلبي

في عام 2018، أطلت الفنانة منة شلبي بقصة شعر أثناء حضورها أحد المهرجانات الفنية، والتي أضفت على مظهرها طابع جريء ونالت إعجاب محبيها.

ياسمين رئيس

الفنانة ياسمين رئيس ظلت لسنوات تظهر بشعر قصير، في عدد من الأعمال والمناسبات.

لقاء الخميسي نادين الراسي ميس حمدان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ذهبوا للنجاة فماتوا هناك.. قصة 7 ضحايا داخل مصحة لعلاج الإدمان في بنها
حوادث وقضايا

ذهبوا للنجاة فماتوا هناك.. قصة 7 ضحايا داخل مصحة لعلاج الإدمان في بنها
"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
أخبار و تقارير

"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
لوك رجالي.. نادين الراسي أنيقة في أحدث ظهور
زووم

لوك رجالي.. نادين الراسي أنيقة في أحدث ظهور
أين ذهب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بعد أنباء عن هروبه؟.. 3 سيناريوهات
شئون عربية و دولية

أين ذهب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بعد أنباء عن هروبه؟.. 3 سيناريوهات
نماذج امتحانات البوكليت في الـScience للشهادة الإعدادية 2026
مدارس

نماذج امتحانات البوكليت في الـScience للشهادة الإعدادية 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح