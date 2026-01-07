بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها

فاجأت عدد من نجمات من الوسط الفني جمهورهم بتغييرات جريئة وغير متوقعة، إذ لجأت عدد من النجمات لقص شعرهن كنوع من التغيير.

ميس حمدان

في أكتوبر 2025، فاجأت الفنانة ميس حمدان جمهورها بقصة شعرها القصيرة الـ "Boy Cut" خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

شيرين عبد الوهاب

الفنانة شيرين عبد الوهاب عادة ما تفاجئ جمهورها بقصات شعرها الجريئة والمختلفة، ففي عام 2021، اتخذت قرار صدم جمهورها بحلاقة شعرها بالكامل بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب.

نادين الراسي

في قرار جرئ ومفاجئ، ظهرت الفنانة نادين الراسي بقصة شعر الـ "Boy Cut"، والتي وصفها الجمهور بالجريئة.

لقاء الخميسي

عام 2019، ظهرت الفنانة لقاء الخميسي في أحد الصالونات وهي تقص شعرها، وأشاد متابعيها بإطلالتها الجديدة.

منة شلبي

في عام 2018، أطلت الفنانة منة شلبي بقصة شعر أثناء حضورها أحد المهرجانات الفنية، والتي أضفت على مظهرها طابع جريء ونالت إعجاب محبيها.

ياسمين رئيس

الفنانة ياسمين رئيس ظلت لسنوات تظهر بشعر قصير، في عدد من الأعمال والمناسبات.