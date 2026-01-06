إعلان

مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب ناصر صقر وينعيه

كتب : مروان الطيب

09:03 م 06/01/2026 تعديل في 09:10 م
    المطرب الشعبي ناصر صقر
    وفاة المطرب الشعبي ناصر صقر

نعى نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل، المطرب الشعبي ناصر صقر الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، وسط صدمة الوسط الغنائي.

ونشر نقيب الموسيقيين نعيه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتب: "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله الأخ والزميل العزيز ناصر صقر، اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

وعانى الراحل ناصر صقر مع مرض السرطان، واستجابت له نقابة الموسيقيين لدعمه وقدمت له المساعدة اللازمة خلال مرحلة العلاج، إلا أنه رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

مصطفى كامل ناصر صقر

جهز 9 آلاف جنيه.. الإسكان تُعلن إجراءات استلام شقق الإسكان المتوسط "ڤاليرا
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
"اوعوا تقلقوا على بلدكم".. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمصريين
"غير مسجل لدينا".. أول تعليق رسمي بعد إعلان سحب منتج لحليب أطفال
