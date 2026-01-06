مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب ناصر صقر وينعيه

"تحريض على العنف".. كيف علق الجمهور بعد إلقاء القبض على إسلام كابونجا

نعى نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل، المطرب الشعبي ناصر صقر الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، وسط صدمة الوسط الغنائي.

ونشر نقيب الموسيقيين نعيه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتب: "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله الأخ والزميل العزيز ناصر صقر، اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

وعانى الراحل ناصر صقر مع مرض السرطان، واستجابت له نقابة الموسيقيين لدعمه وقدمت له المساعدة اللازمة خلال مرحلة العلاج، إلا أنه رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

