ظهور طفلين في The Blind Date Show يثير غضبا على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلين من إحدى حلقات برنامج "The Blind Date Show"، المعروض على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وظهر في الإعلان الخاص بالحلقة الجديدة، طفلان لا يعرفان بعضهما، ويقضيان الحلقة في التعرف على بعضهما البعض، وفي نهاية الحلقة يحددان إذا كان سيلتقيان مرة أخرى أم لا.

وانتقد الجمهور ورواد مواقع التواصل هذا الأمر، مؤكدين أنه غير مناسب أن يُطبق أسلوب البرنامج الخاص بالكبار على الأطفال، وعلق البعض أن هذه النوعية من البرامج تُعد مؤشرًا على انخفاض مستوى الذوق العام، كما أنها تهدد القيم الأسرية والأخلاقية داخل المجتمع المصري.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "إنتوا عايزين الأطفال تبوظ أكتر"، و"الأهالي فين"، "إزاي أهاليهم يوافقوا على حاجة زي دي".

