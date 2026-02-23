إعلان

"وصلت بلدي الثاني".. تركي آل الشيخ يزور مصر (صور)

كتب : معتز عباس

12:15 ص 23/02/2026 تعديل في 12:46 ص
    تركي ال الشيخ يصل مصر (1)
    جانب من لقاء وزير الاعلام وتركي ال الشيخ (2)
    تركي ال الشيخ يصل مصر (2)
    وزير الاعلام يستقبل تركي ال الشيخ في مطار القاهرة (1)
    جانب من لقاء وزير الاعلام وتركي ال الشيخ (1)
    وزير الاعلام يستقبل تركي ال الشيخ في مطار القاهرة (3)

وصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى مطار القاهرة، مساء اليوم، الأحد، وكان في استقباله ضياء رشوان وزير الإعلام.

ونشر تركي مجموعة صور للحظة وصوله عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "وصلت الأن بلدي الثاني مصر في زيارة رسمية لعدة أيام، وكنت سعيد باستقبال أخي العزيز ضياء رشوان وزير الإعلام الذي باركت له ثقة القيادة حفظ الله مصر والمملكة".

تركي آل الشيخ يفوز بجائزة "مكة للتميز الثقافي"

واحتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مؤخرًا بحصوله على جائزة "مكة للتميز الثقافي" عن مشروع "على خطاه".

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للترفيه على "X" تفاصيل الاحتفال وكتبت: " تجربة على خطاه لإحياء درب الهجرة النبوية أحد مشاريع هيئة الترفيه يفوز بجائزة مكة للتميز ضمن فرع التميز الثقافي".
كما وجه تركي آل الشيخ الشكر والتحية للقائمين على الحفل وكتب عبر صفحته على "X": "أشكر إمارة منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على هذا التكريم ضمن جائزة مكة للتميز في مسار التميز الثقافي عن مشروع “على خطاه”، الذي ينطلق بإذن الله ليجسّد معاني الهجرة النبوية ويعيد إحياء دربها للأجيال الحاضرة والقادمة".

تركي آل الشيخ ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام

