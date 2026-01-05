إعلان

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبدالمنصف

كتب : منال الجيوشي

05:22 م 05/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    الفنانة الشابة ايمان الزيدي
  • عرض 18 صورة
    ايمان الزيدي وعبدالمنصف
  • عرض 18 صورة
    ايمان الزيدي وماجد الكدواني
  • عرض 18 صورة
    إيمان الزيدي (11)
  • عرض 18 صورة
    ايمان الزيدي ومصطفى خاطر
  • عرض 18 صورة
    ايمان الزيدي تعلن انفصالها عن عبدالمنصف
  • عرض 18 صورة
    إيمان الزيدي (2)
  • عرض 18 صورة
    عمر السعيد وايمان الزيدي
  • عرض 18 صورة
    جلسة تصوير ايمان الزيدي
  • عرض 18 صورة
    من ابرز اعمالها طلق صناعي وساحرة الجنوب
  • عرض 18 صورة
    إيمان الزيدي (3)
  • عرض 18 صورة
    ايمان الزيدي طليقة عبدالمنصف
  • عرض 18 صورة
    الجمهور يعلق على خبر انفصال ايمان وعبدالمنصف
  • عرض 18 صورة
    الفنانة إيمان الزيدي
  • عرض 18 صورة
    لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
  • عرض 18 صورة
    عبدالمنصف ولقاء وزواج دام اكثر من 20 عاما
  • عرض 18 صورة
    لقاء الخميسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار إعلان الفنانة إيمان الزيدي، انفصالها عن حارس المرمى محمد عبدالمنصف، زوج الفنانة لقاء الخميسي، حالة من الجدل، بعدما نشرت صورة عبر حسابها بموقع إنستجرام، كشفت من خلالها انفصالهما بعد زواج رسمي دام ٧ سنوات.


بعدها تصدر اسم الممثلة إيمان الزيدي محركات البحث، وعلق عدد كبير من الجمهور على ما قامت بنشره الفنانة الشابة.


وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قبلتي على نفسك جوازة في السر ليه"، و"طالما جواز شرعي من ٧ سنين ما أشهرتوش الجواز ليه"، و"إشهار الانفصال ماهو إلا حركة انتقامية لعمل تريند بس".


كما علق البعض: "أول مرة أعرف إن الطلاق هو اللي إشهار مش الجواز"، و"جدعة إنك عملتي كده"، و"أعلنتي ليه"، و"ربنا يكرمك في اللي جاي"، وغيرها من التعليقات.


الفنانة إيمان الزيدي شاركت في عدد من الأعمال منها: (مليكة، ساحرة الجنوب، اسم مؤقت، رقم مجهول، المرافعة، طلق صناعي).


لقاء الخميسي محمد عبدالمنصف إيمان الزيدي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

هل تساءلت يوما. إلى أين تذهب الحقائب المفقودة في المطارات؟
علاقات

هل تساءلت يوما. إلى أين تذهب الحقائب المفقودة في المطارات؟
"حكمي عقلك يا بنت الأصول".. جيني كامل توجه رسالة إلى لقاء الخميسي
زووم

"حكمي عقلك يا بنت الأصول".. جيني كامل توجه رسالة إلى لقاء الخميسي
ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟
الموضة

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟
أول رد فعل من لقاء الخميسي بعد انفصال زوجها عن إيمان الزيدي
زووم

أول رد فعل من لقاء الخميسي بعد انفصال زوجها عن إيمان الزيدي
بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025