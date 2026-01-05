أول رد فعل من لقاء الخميسي بعد انفصال زوجها عن إيمان الزيدي

ماذا قالت لقاء الخميسي عن الخيانة الزوجية قبل إعلان ممثلة طلاقها من محمد

أثار إعلان الفنانة إيمان الزيدي، انفصالها عن حارس المرمى محمد عبدالمنصف، زوج الفنانة لقاء الخميسي، حالة من الجدل، بعدما نشرت صورة عبر حسابها بموقع إنستجرام، كشفت من خلالها انفصالهما بعد زواج رسمي دام ٧ سنوات.



بعدها تصدر اسم الممثلة إيمان الزيدي محركات البحث، وعلق عدد كبير من الجمهور على ما قامت بنشره الفنانة الشابة.



وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قبلتي على نفسك جوازة في السر ليه"، و"طالما جواز شرعي من ٧ سنين ما أشهرتوش الجواز ليه"، و"إشهار الانفصال ماهو إلا حركة انتقامية لعمل تريند بس".



كما علق البعض: "أول مرة أعرف إن الطلاق هو اللي إشهار مش الجواز"، و"جدعة إنك عملتي كده"، و"أعلنتي ليه"، و"ربنا يكرمك في اللي جاي"، وغيرها من التعليقات.



الفنانة إيمان الزيدي شاركت في عدد من الأعمال منها: (مليكة، ساحرة الجنوب، اسم مؤقت، رقم مجهول، المرافعة، طلق صناعي).



