دراما رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل"حكاية نرجس"

كتب : هاني صابر

12:58 م 05/01/2026 تعديل في 01:07 م
    أحمد عزمي في كواليس حكاية نرجس (2)
    حمزة العيلي في كواليس حكاية نرجس (2)
    أحمد عزمي في كواليس حكاية نرجس (1)
    حمزة العيلي في كواليس حكاية نرجس (3)
    ريهام عبدالغفور في كواليس حكاية نرجس (1)
    حمزة العيلي في كواليس حكاية نرجس (1)
    ريهام عبدالغفور في كواليس حكاية نرجس (4)
    ريهام عبدالغفور في كواليس حكاية نرجس (5)
    ريهام عبدالغفور في كواليس حكاية نرجس (3)

كشفت قناة "أون" عن الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل"حكاية نرجس" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر حساب "أون" على فيسبوك، الصور الخاصة بالمسلسل، وحمل تعليق: "كواليس تصوير مسلسل حكاية نرجس بطولة ريهام عبدالغفور، وباقة من ألمع النجوم في رمضان 2026".

مسلسل "حكاية نرجس" بطولة ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، حمزة العيلى، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، تأليف عمار صابر، وإخراج سامح علاء، ومن المقرر عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل حكاية نرجس ريهام عبدالغفور موسم دراما رمضان 2026

