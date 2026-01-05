دراما رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل"حكاية نرجس"
كتب : هاني صابر
كشفت قناة "أون" عن الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل"حكاية نرجس" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.
ونشر حساب "أون" على فيسبوك، الصور الخاصة بالمسلسل، وحمل تعليق: "كواليس تصوير مسلسل حكاية نرجس بطولة ريهام عبدالغفور، وباقة من ألمع النجوم في رمضان 2026".
مسلسل "حكاية نرجس" بطولة ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، حمزة العيلى، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، تأليف عمار صابر، وإخراج سامح علاء، ومن المقرر عرضه على شاشات المتحدة.