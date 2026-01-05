"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في

بفستان قصير وجريء.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها ونجوم الفن يعلقون (صور)

كشفت قناة "أون" عن الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل"حكاية نرجس" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر حساب "أون" على فيسبوك، الصور الخاصة بالمسلسل، وحمل تعليق: "كواليس تصوير مسلسل حكاية نرجس بطولة ريهام عبدالغفور، وباقة من ألمع النجوم في رمضان 2026".

مسلسل "حكاية نرجس" بطولة ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، حمزة العيلى، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، تأليف عمار صابر، وإخراج سامح علاء، ومن المقرر عرضه على شاشات المتحدة.