كرمت الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون، الفنان الكبير محمد صبحي، وذلك بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الجمعية، تقديرا لمسيرته الفنية والإنسانية ودوره التنويري.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، المخرج الدكتور علاء نصر، إن تكريم محمد صبحي يأتي باعتباره "قيمة وقامة فنية كبرى"، وصاحب رسالة سامية أسهمت في ترسيخ مفاهيم الالتزام والوعي التربوي والفني، مؤكدا أن أجيالا كاملة نشأت على أعماله ورسائله التوعوية.

من جانبه، أعرب الفنان محمد صبحي عن شكره وامتنانه للجمعية، مشيدا بعلاقة الصداقة التي تجمعه بأعضائها، ومؤكدا ثقته في نجاح مشروع الجمعية واستمراره بمحبة القائمين عليه.

وأشار النجم الكبير إلى أن هذا التكريم يعكس تقديرا حقيقيا وموجها بدقة لمسيرته، ومعبّرا عن اعتزازه الكبير بهذه اللفتة.