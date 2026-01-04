نقابة المهن السينمائية تنعى السيناريست هناء عطية

نعت نقابة المهن السينمائية السيناريست هناء عطية، التي وافتها المنية فجر اليوم الأحد 4 يناير، بعد صراع مع المرض.

ونشرت النقابة بيان نعي عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، جاء فيه: "تنعى نقابة المهن السينمائية، برئاسة نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الزميلة السيناريست/ هناء عطية، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله، ونتقدم بخالص العزاء لأسرتها، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان".

وكشفت جميلة ويفي، ابنة الراحلة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن موعد ومكان صلاة الجنازة، والتي سوف تقام بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، على أن يُوارى جثمانها الثرى في مقابر العائلة بمحافظة الغربية.

وتُعد هناء عطية واحدة من أبرز كاتبات السيناريو في مصر، تخرجت في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، قسم السيناريو، عام 1988.

وقدمت للسينما عددًا من الأعمال البارزة، من بينها فيلم "يوم للستات" و"خلطة فوزية"، كما حصدت العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن فيلم "يوم للستات".

