بالصور- جلال العشري يحتفل بعقد قران ابنته في أجواء عائلية

احتفل الفنان جلال العشري بعقد قران ابنته وسط أجواء عائلية، وكشف عن صور من الكواليس عبر صفحته على "فيسبوك".

ونشر العشري مجموعة صور ومقاطع فيديو من عقد القران، ظهر خلالها وسط عدد من الأصدقاء والمقربين من بينهم الفنان جمال عبد الناصر والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وكتب الفنان جلال العشري على الصور: "الحمد لله والشكر لله في جو عائليى تم عقد قران ابنتي وقرة عيني، ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم ويديم محبتكم وشكرا لكل الحضور الكريم شرفتونا وكبرتونا وأسعدتونا ..عقبال عندكم جميعا".

آخر مشاركات جلال العشري الفنية

كانت آخر مشاركات الفنان جلال العشري بمسلسل "بيت بابا" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم محمد أنور، محمد محمود، إنتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسؤي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

