بسمة بوسيل تخطف الأنظار بـ "لوك" شتوي جديد يثير إعجاب جمهورها (صور)

كتب - معتز عباس:

10:51 م 31/01/2026 تعديل في 11:17 م
شاركت المطربة بسمة بوسيل متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو جديد.

وظهرت بسمة في الفيديو وهي تغني لمدينة مراكش المغربية، وكتبت تعليقًا: "مراكش لا تلهمني... إنها حياتي التي أعيشها".

وخطفت بسمة أنظار المتابعين بإطلالة ولوك شتوي جديد، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "ثقافة وجاذبية"، "جمال المغرب"، "قمر يا بسومة"، "الجمال المغربي".

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

بسمة بوسيل إطلالة بسمة بوسيل

