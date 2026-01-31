بسمة بوسيل تخطف الأنظار بـ "لوك" شتوي جديد يثير إعجاب جمهورها (صور)
كتب - معتز عباس:
شاركت المطربة بسمة بوسيل متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو جديد.
وظهرت بسمة في الفيديو وهي تغني لمدينة مراكش المغربية، وكتبت تعليقًا: "مراكش لا تلهمني... إنها حياتي التي أعيشها".
وخطفت بسمة أنظار المتابعين بإطلالة ولوك شتوي جديد، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "ثقافة وجاذبية"، "جمال المغرب"، "قمر يا بسومة"، "الجمال المغربي".
يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".
