بسمة بوسيل تخطف الأنظار بـ "لوك" شتوي جديد يثير إعجاب جمهورها (صور)

شاركت المطربة بسمة بوسيل متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو جديد.

وظهرت بسمة في الفيديو وهي تغني لمدينة مراكش المغربية، وكتبت تعليقًا: "مراكش لا تلهمني... إنها حياتي التي أعيشها".

وخطفت بسمة أنظار المتابعين بإطلالة ولوك شتوي جديد، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "ثقافة وجاذبية"، "جمال المغرب"، "قمر يا بسومة"، "الجمال المغربي".

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

