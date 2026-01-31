إعلان

"سرايا الدم".. فصيل شيعي عراقي يستعرض مدينة صواريخ ويحذّر أمريكا- فيديو

كتب : محمود الطوخي

10:56 م 31/01/2026

سرايا أولياء الدم

كشفت "سرايا أولياء الدم" الشيعية في العراق، السبت، عن جانب من ترسانتها الصاروخية من داخل "نفق سري".

ونشرت المنصة التابعة للفصيل على تطبيق "تليجرام"، مقطع فيديو يُظهر أجزاء من الترسانة المخزنة تحت الأرض، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الموقع الجغرافي للنفق.

ويأتي هذا التحرك بعد تأكيدات أطلقها الفصيل منتصف يناير الجاري، أبدى فيها استعداده لمواصلة "المواجهة ضد الوجود الأمريكي"، رابطا تحركاته بتطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما في إيران.

وشدد الفصيل على رفضه القاطع لأي "حياد" في المرحلة الراهنة، معلنا تمسكه بخيارات التصعيد والدفاع عما وصفه بالثوابت الدينية والسياسية، مع توجيه رسائل تحذير مباشرة للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب بشأن عواقب أي تصعيد محتمل.

وفي سبتمبر 2020، أُعلن عن تشكيل "سرايا أولياء الدم" عقب عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والقيادي الإيراني قاسم سليماني.

وتبنى الفصيل منذ تأسيسه عدة هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق، أبرزها العمليات التي طالت قاعدة "عين الأسد"، وقاعدة "حرير" في أربيل بإقليم كردستان.

