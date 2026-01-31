بالصور- محمد سلام ينشر مجموعة صور من حفل المتحدة

نشر الفنان محمد سلام مجموعة صور من حفل مسلسلات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الجمعة بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة، بحضور كوكبة من النجوم استعدادا لعرض مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026، وذلك عبر صفحته على "فيسبوك".

وظهر الفنان محمد سلام في كامل أناقته على الريد كاربت والتقط العديد من الصور التذكارية، وظهر برفقته الفنان حمزة العيلي.

آخر مشاركات محمد سلام الفنية

كانت آخر مشاركات محمد سلام في الدراما التلفزيونية بمسلسل "كارثة طبيعية" عام 2025.

وتدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي، حول شاب من الطبقة المتوسطة ومتزوج حديثًا وينجب 7 أبناء توأم، مما يضعه في تحديات كبيرة بسبب المسؤوليات الضخمة التي وقعت على عاتقه، تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد.

