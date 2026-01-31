إعلان

"بدلة بيضاء وقطة سوداء" أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

03:42 م 31/01/2026 تعديل في 04:31 م
    لقاء الخميسي (1)
    لقاء الخميسي

خطفت الفنانة لقاء الخميسي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت لقاء، صورتين لها من إطلالتها التي ظهرت فيها بـ(بدلة بيضاء وقطة سوداء)، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يجعل كل أيامك بيضاء، حلوة الطلة، زي العسل، الجمال كله".

وتصالحت "لقاء" مع زوجها محمد عبدالمنصف حارس نادي الزمالك الأسبق بعد اكتشافها زواجه من الفنانة إيمان الزيدي سرا.

يذكر أن، لقاء الخميسي تشارك في بطولة مسلسل "درش"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

