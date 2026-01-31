ياسمين صبري تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

5 صور.. أول ظهور لـ داليا البحيري بعد عملية التجميل والجمهور يعلق

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، يا مسا الجمال، جمال عيونك، العسل كله، أحلى فنانة، أجمل واحدة".

يذكر أن، ياسمين صبري تغيب عن التواجد في موسم دراما رمضان 2026، وترتبط باستكمال تصوير فيلم سينمائي بعنوان "نصيب" مع الفنان معتصم ا