إعلان

ياسمين صبري تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

03:27 م 31/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ياسمين صبري (3)
  • عرض 3 صورة
    ياسمين صبري (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، يا مسا الجمال، جمال عيونك، العسل كله، أحلى فنانة، أجمل واحدة".

يذكر أن، ياسمين صبري تغيب عن التواجد في موسم دراما رمضان 2026، وترتبط باستكمال تصوير فيلم سينمائي بعنوان "نصيب" مع الفنان معتصم ا

الفنانة ياسمين صبري إطلالة ياسمين صبري ياسمين صبري على إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هادي رياض: "أتذكر هدف أبو تريكة.. وأبكي إذا خسر الأهلي بطولة"
رياضة محلية

هادي رياض: "أتذكر هدف أبو تريكة.. وأبكي إذا خسر الأهلي بطولة"
5 صور.. أول ظهور لـ داليا البحيري بعد عملية التجميل والجمهور يعلق
زووم

5 صور.. أول ظهور لـ داليا البحيري بعد عملية التجميل والجمهور يعلق

11 صورة لشقق شقق سكن لكل المصريين وديارنا بحدائق أكتوبر
أخبار العقارات

11 صورة لشقق شقق سكن لكل المصريين وديارنا بحدائق أكتوبر
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
غرامة وحبس 10 سنوات.. قانون البناء يغلظ عقوبة عدم تأمين المباني
أخبار مصر

غرامة وحبس 10 سنوات.. قانون البناء يغلظ عقوبة عدم تأمين المباني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0-1 يانج أفريكانز