بـ"فستان أبيض".. أحدث ظهور لـ ريهام حجاج والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

02:16 م 31/01/2026
شاركت النجمة ريهام حجاج، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة.

ونشرت ريهام، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان أبيض، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، ايه الجمال ده، جمالك، العسل كله، تحفة، سكر أوي، أحلى ريهام".

وتخوض ريهام حجاج دراما رمضان 2026 بمسلسل "توابع" وتجسد من خلاله شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

تدور أحداث مسلسل "توابع" في إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي: CBC، الحياة، DMC، ON E، كما ستُطرح حلقات العمل على منصة Watch It.

مسلسل "توابع" بطولة ريهام حجاج وأسماء أبواليزيد ومحمد علاء وهاني عادل وأنوشكا، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

