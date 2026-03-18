نعى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي علي لاريجاني، في بيان صدر عقب إعلان مقتله، معربًا عن بالغ أساه لاستشهاد لاريجاني ونجله وعدد من مرافقيه.

وقال خامنئي إن اغتيال علي لاريجاني يكشف عن أهمية شخصيته ومكانته، ويعكس كراهية أعداء إيران له، مضيفًا أن إراقة دمه ستزيد الجمهورية الإسلامية قوة.

وأضاف أن "لكل دم يُراق ثمنًا سيدفعه القتلة قريبًا"، في إشارة إلى توعد إيراني بالرد على عملية الاغتيال.

وأشار خامنئي إلى أن لاريجاني امتلك خبرات واسعة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والثقافية، معتبرًا أن خمسة عقود من العمل في مختلف مستويات النظام الإيراني جعلت منه شخصية بارزة ومؤثرة.