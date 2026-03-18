إعلان

أول تعليق من المرشد الإيراني على اغتيال لاريجاني

كتب : وكالات

07:22 م 18/03/2026

علي لاريجاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي علي لاريجاني، في بيان صدر عقب إعلان مقتله، معربًا عن بالغ أساه لاستشهاد لاريجاني ونجله وعدد من مرافقيه.

وقال خامنئي إن اغتيال علي لاريجاني يكشف عن أهمية شخصيته ومكانته، ويعكس كراهية أعداء إيران له، مضيفًا أن إراقة دمه ستزيد الجمهورية الإسلامية قوة.

وأضاف أن "لكل دم يُراق ثمنًا سيدفعه القتلة قريبًا"، في إشارة إلى توعد إيراني بالرد على عملية الاغتيال.

وأشار خامنئي إلى أن لاريجاني امتلك خبرات واسعة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والثقافية، معتبرًا أن خمسة عقود من العمل في مختلف مستويات النظام الإيراني جعلت منه شخصية بارزة ومؤثرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي لاريجاني إيران الحرب على إيران الحرب على الخليج اغتيال علي لاريجاني المرشد الإيراني مجتبي خامنئي

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين