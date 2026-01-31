إعلان

شيماء سيف وغادة عادل وشادي شامل يعلقون على خضوع داليا البحيري للتجميل

كتب : هاني صابر

01:17 م 31/01/2026 تعديل في 06:34 م
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    داليا البحيري من أحدث ظهور
  • عرض 17 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 17 صورة
    الفنانة داليا البحيري
  • عرض 17 صورة
    داليا البحيري في أحدث ظهور لها
  • عرض 17 صورة
    داليا البحيري (3)
  • عرض 17 صورة
    داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها (4)
  • عرض 17 صورة
    بفستان أنيق داليا البحيري تخطف الأنظار (2)
  • عرض 17 صورة
    داليا البحيري في أحدث ظهور لها
  • عرض 17 صورة
    داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها (3)
  • عرض 17 صورة
    الفنانة داليا البحيري
  • عرض 17 صورة
    داليا البحيري من أحدث ظهور
  • عرض 17 صورة
    داليا البحيري تخطف الأنظار
  • عرض 17 صورة
    داليا البحيري على انستجرام
  • عرض 17 صورة
    داليا البحيري بإطلالة أنيقة
  • عرض 17 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 17 صورة
    داليا البحيري (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفاعلت الفنانة شيماء سيف والفنانة غادة عادل مع خضوع صديقتهما الفنانة داليا البحيري لعملية تجميل بالوجه.

وعلقت شيماء سيف، على فيديو توضيحي لملامح داليا البحيري قبل وبعد العملية الموجود عبر حسابها على إنستجرام، قائلة "قمر قبل وبعد ربنا يحفظك يا رب يا روح قلبي". واكتفت غادة عادل بوضع إيموجي "قلوب".

فيما علق الفنان شادي شامل على الفيديو، قائلا: "تحفة".

وتصدر اسم داليا البحيري، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد إجرائها عملية تجميل شد وجه وجراحة أسفل العين.

يذكر أن، آخر مشاركات داليا البحيري فيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023 وشاركها البطولة مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، وخالد سرحان، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

الفنانة داليا البحيري خضوع داليا البحيري لعملية تجميل شيماء سيف على إنستجرام داليا البحيري تتصدر تريند جوجل غادة عادل شادي شامل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
حوادث وقضايا

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل.. تعرف على التفاصيل
أخبار مصر

مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل.. تعرف على التفاصيل

بريطانيا.. آلاف يتظاهرون في لندن تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة- فيديو
شئون عربية و دولية

بريطانيا.. آلاف يتظاهرون في لندن تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة- فيديو
تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
سر "الشيخوخة الخارقة".. دراسة تكشف أسباب احتفاظ بعض كبار السن بقدرات عقلية
علوم

سر "الشيخوخة الخارقة".. دراسة تكشف أسباب احتفاظ بعض كبار السن بقدرات عقلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة