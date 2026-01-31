شيماء سيف وغادة عادل وشادي شامل يعلقون على خضوع داليا البحيري للتجميل

بعد خطوبتها.. 20 صورة لـ دونا إمام مع نجوم الفن

تفاعلت الفنانة شيماء سيف والفنانة غادة عادل مع خضوع صديقتهما الفنانة داليا البحيري لعملية تجميل بالوجه.

وعلقت شيماء سيف، على فيديو توضيحي لملامح داليا البحيري قبل وبعد العملية الموجود عبر حسابها على إنستجرام، قائلة "قمر قبل وبعد ربنا يحفظك يا رب يا روح قلبي". واكتفت غادة عادل بوضع إيموجي "قلوب".

فيما علق الفنان شادي شامل على الفيديو، قائلا: "تحفة".

وتصدر اسم داليا البحيري، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد إجرائها عملية تجميل شد وجه وجراحة أسفل العين.

يذكر أن، آخر مشاركات داليا البحيري فيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023 وشاركها البطولة مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، وخالد سرحان، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.