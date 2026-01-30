سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة للراحلة هدى شعراوي بعد وفاتها

غدًا..هند صبري تكشف أسرارها في برنامج"عندك وقت مع عبلة"

كتبت-سهيلة اسامة:

نعت الفنانة سلاف فواخرجي الفنانة الراحلة هدى شعراوي عبر حسابها على إنستجرام و نشرت سلاف صورة جمعتهما بالأبيض والأسود.

وكتبت: "الغالية والحبيبة، الأم الحنون والصديقة ...وداعاً هدى شعراوي ... خبر رحيلك مفجع وموجع ...لروحك الرحمة والسلام والعزاء والصبر لعائلتك ولنا جميعا".

وتعاونت سلاف مع الفنانة القديرة هدى شعراوي رمضان الماضي بمسلسل "ليالي روكسي" وقدمت دور "أم توتة" والدة الفنانة سلاف فواخرجي "توتة".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على جثمان الفنانة هدى شعراوي أمس الخميس في منزلها، وكشفت عن القبض على الخادمة "فيكي أجوك" وتحمل الجنسية الأوغندية، بعد كشف التحقيقات تورطها في جريمة قتلها.