إعلان

سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة للراحلة هدى شعراوي بعد وفاتها

كتب : سهيلة أسامة

11:35 ص 30/01/2026 تعديل في 11:43 ص
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هدى شعراوي (2)
  • عرض 6 صورة
    هدى شعراوي (1)
  • عرض 6 صورة
    هدى شعراوي (6)
  • عرض 6 صورة
    هدى شعراوي (5)
  • عرض 6 صورة
    هدى شعراوي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-سهيلة اسامة:

نعت الفنانة سلاف فواخرجي الفنانة الراحلة هدى شعراوي عبر حسابها على إنستجرام و نشرت سلاف صورة جمعتهما بالأبيض والأسود.

وكتبت: "الغالية والحبيبة، الأم الحنون والصديقة ...وداعاً هدى شعراوي ... خبر رحيلك مفجع وموجع ...لروحك الرحمة والسلام والعزاء والصبر لعائلتك ولنا جميعا".

وتعاونت سلاف مع الفنانة القديرة هدى شعراوي رمضان الماضي بمسلسل "ليالي روكسي" وقدمت دور "أم توتة" والدة الفنانة سلاف فواخرجي "توتة".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على جثمان الفنانة هدى شعراوي أمس الخميس في منزلها، وكشفت عن القبض على الخادمة "فيكي أجوك" وتحمل الجنسية الأوغندية، بعد كشف التحقيقات تورطها في جريمة قتلها.

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي هدى شعراوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد الشناوي: "الفريق هو أهم شيء.. وهدفنا دوري الأبطال"
رياضة محلية

محمد الشناوي: "الفريق هو أهم شيء.. وهدفنا دوري الأبطال"
فوائد غير متوقعة للطماطم.. سلاح غذائي ضد السرطان وأمراض القلب
نصائح طبية

فوائد غير متوقعة للطماطم.. سلاح غذائي ضد السرطان وأمراض القلب
الكرملين: روسيا تستجيب لطلب ترامب عدم شن هجمات على أوكرانيا حتى مطلع فبراير
شئون عربية و دولية

الكرملين: روسيا تستجيب لطلب ترامب عدم شن هجمات على أوكرانيا حتى مطلع فبراير
بالصور- خروج جثمان الفنانة هدى شعراوي من المستشفى
زووم

بالصور- خروج جثمان الفنانة هدى شعراوي من المستشفى
"لا أحد فوق الأهلي".. ييس توروب يتحدث عن معاقبة إمام عاشور
رياضة عربية وعالمية

"لا أحد فوق الأهلي".. ييس توروب يتحدث عن معاقبة إمام عاشور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان