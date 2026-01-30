السبت.. حمو بيكا ضيف"ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا"على"MBC مصر"

أيتن عامر تنشر صورا لها في "المدبح".. والجمهور: المعلمة وقمر في كل حالاتك

غدًا..هند صبري تكشف أسرارها في برنامج"عندك وقت مع عبلة"

تستقبل آبلة فاهيتا وإبنتها كارلا، "السبت" المُقبل نجم الأغنية الشعبية حمو بيكا في حلقة مميزة ومختلفة من برنامج "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا" الذي يتم تقديمه بشراكة إنتاجية مع الهيئة العامة للترفيه.

وتُقدم آبلة فاهيتا وكارلا عدد من الفقرات المتنوعة مع بيكا، وسط حضور جماهيري كبير، وتشهد الحلقة الكثير من الأفكار الكوميدية الشيقة المُمتعة والغير تقليدية بالإضافة لبعض الأجواء الغنائية والإستعراضية المُتنوعة.

ويقدم حمو بيكا مجموعة من الإستعراضات الكوميدية والأغاني التي تم إعدادها للحلقة الجديدة مع أبلة فاهيتا.