إعلان

السبت.. حمو بيكا ضيف"ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا"على"MBC مصر"

كتب : سهيلة أسامة

10:00 ص 30/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حمو بيكا ضيفليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتاعلىMBC مصر (2)
  • عرض 4 صورة
    حمو بيكا ضيفليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتاعلىMBC مصر (1)
  • عرض 4 صورة
    حمو بيكا ضيفليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتاعلىMBC مصر (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستقبل آبلة فاهيتا وإبنتها كارلا، "السبت" المُقبل نجم الأغنية الشعبية حمو بيكا في حلقة مميزة ومختلفة من برنامج "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا" الذي يتم تقديمه بشراكة إنتاجية مع الهيئة العامة للترفيه.

وتُقدم آبلة فاهيتا وكارلا عدد من الفقرات المتنوعة مع بيكا، وسط حضور جماهيري كبير، وتشهد الحلقة الكثير من الأفكار الكوميدية الشيقة المُمتعة والغير تقليدية بالإضافة لبعض الأجواء الغنائية والإستعراضية المُتنوعة.

ويقدم حمو بيكا مجموعة من الإستعراضات الكوميدية والأغاني التي تم إعدادها للحلقة الجديدة مع أبلة فاهيتا.

آبلة فاهيتا حمو بيكا برنامج ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا آبلة فاهيتا وكارلا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
أخبار المحافظات

"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
فاروق حسني: لم أتراجع في أي معركة ثقافية.. وأستاذي هو ثروت عكاشة
أخبار مصر

فاروق حسني: لم أتراجع في أي معركة ثقافية.. وأستاذي هو ثروت عكاشة
مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
شئون عربية و دولية

مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
"بعد احتفاله بعيد زواجهما".. 25 صورة ترصد قصة حب عمرو السولية وزوجته
مصراوي ستوري

"بعد احتفاله بعيد زواجهما".. 25 صورة ترصد قصة حب عمرو السولية وزوجته
حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
زووم

حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة