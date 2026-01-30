إعلان

غدًا..هند صبري تكشف أسرارها في برنامج"عندك وقت مع عبلة"

كتب : سهيلة أسامة

09:00 ص 30/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هند صبري تكشف أسرارها في برنامجعندك وقت مع عبلة (3)
  • عرض 4 صورة
    هند صبري تكشف أسرارها في برنامجعندك وقت مع عبلة (2)
  • عرض 4 صورة
    هند صبري تكشف أسرارها في برنامجعندك وقت مع عبلة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-سهيلة أسامة:

يستقبل برنامج "عندك وقت مع عبلة"، عبر شاشة "MBC مصر"، في تمام الساعة الثامنة من مساء السبت، النجمة هند صبري في حوار غير تقليدي عن اللحظات اﻟجميلة والأوقات الصعبة في حياتها.

وتطرح عليها أﺳﺋﻠﺔ ذﻛﯾﺔ متنوعة من خلال فقرتين، الأولى ﻋﺑﺎرة ﻋن خمس ﺻﻧﺎدﯾﻖ بها أﺳﺋﻠﺔ ﻋن اﻟوﻗت ﺗﺷﻣل اﻟﻧﺟﺎح، اﻟﺗﺣدﯾﺎت، اﻟﺣب، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟطﻔوﻟﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎرات.

وتنتقل بعدها إلى اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وهي ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺳﺋﻠﺔ ﻋن ﺣﻛم اﻟﻌﻘل او اﻟﻘﻠب ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻓﺗراﺿﯾﺔ وهل ستحكم على المواقف بعقلها أم ﺑﻘﻠبها.

هند صبري برنامج عندك وقت مع عبلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
أخبار المحافظات

"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
"تجار المحمول": الشركات المُصنعة تتحمل مسؤولية زيادات أسعار الهواتف
أخبار مصر

"تجار المحمول": الشركات المُصنعة تتحمل مسؤولية زيادات أسعار الهواتف
فاروق حسني: لم أتراجع في أي معركة ثقافية.. وأستاذي هو ثروت عكاشة
أخبار مصر

فاروق حسني: لم أتراجع في أي معركة ثقافية.. وأستاذي هو ثروت عكاشة
مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
شئون عربية و دولية

مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع
رياضة محلية

"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة