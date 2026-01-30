غدًا..هند صبري تكشف أسرارها في برنامج"عندك وقت مع عبلة"

أيتن عامر تنشر صورا لها في "المدبح".. والجمهور: المعلمة وقمر في كل حالاتك

كتبت-سهيلة أسامة:

يستقبل برنامج "عندك وقت مع عبلة"، عبر شاشة "MBC مصر"، في تمام الساعة الثامنة من مساء السبت، النجمة هند صبري في حوار غير تقليدي عن اللحظات اﻟجميلة والأوقات الصعبة في حياتها.

وتطرح عليها أﺳﺋﻠﺔ ذﻛﯾﺔ متنوعة من خلال فقرتين، الأولى ﻋﺑﺎرة ﻋن خمس ﺻﻧﺎدﯾﻖ بها أﺳﺋﻠﺔ ﻋن اﻟوﻗت ﺗﺷﻣل اﻟﻧﺟﺎح، اﻟﺗﺣدﯾﺎت، اﻟﺣب، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟطﻔوﻟﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎرات.

وتنتقل بعدها إلى اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وهي ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺳﺋﻠﺔ ﻋن ﺣﻛم اﻟﻌﻘل او اﻟﻘﻠب ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻓﺗراﺿﯾﺔ وهل ستحكم على المواقف بعقلها أم ﺑﻘﻠبها.