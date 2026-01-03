حلت الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي ضيفا حلقة اليوم السبت من برنامج "ليلة فونطاستيك" الذي تقدمه أبلة فاهيتا، على شاشة قناة "إم بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة مساء..

تحدثت الفنانة مي عمر عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، وتعاونها مع زوجها المخرج محمد سامي، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار كشفت عنها لأول مرة.

وبسؤالها من قبل أبلة فاهيتا عن السر وراء سياراتها الفارهة وحضورها العديد من المناسبات العامة بأكثر من سيارة مختلفة، ردت مي عمر وقالت: "بختار العربية اللي هنزل بيها على حسب لون شنطتي، وبناتي بيروحوا المدرسة بالمرسيدس".

مي عمر تنتظر عرض مسلسل "الست موناليزا".

تنتظر الفنانة مي عمر عرض مسلسل "الست موناليزا" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

