شاركت الممثلة يارا السكري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو جديد، ظهرت خلاله بإطلالة صيفية وأمامها البحر.

وظهرت يارا أمامها ورود وشيكولاتة وفاكهة تناولت منها، معلقة "اللهم بحرا من التسخير وبحرا من التوفيق وبحرا من السعادة".

يارا السكري تشارك في السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل "علي كلاي"، أمام عدد كبير من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، درة، عصام السقا، ريم سامي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

جدير بالذكر أن يارا السكري أطلت على الجمهور العام الماضي من خلال مسلسل فهد البطل، الذي عُرض في رمضان 2025 بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، لوسي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، كارولين عزمي، عصام السقا.