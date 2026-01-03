إعلان

رمضان 2026.. عمرو سعد عن"إفراج": "دراما تليق بتاريخ الدراما المصرية"

كتب : هاني صابر

03:10 م 03/01/2026

عمرو سعد مسلسل افراج

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان عمرو سعد، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أول صورة له من كواليس تصوير دوره في مسلسل "إفراج" الذي ينافس من خلاله في دراما رمضان 2026.

ونشر عمرو، صورة لشخصيته بالعمل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "توكلنا على الله.. الصورة الأولى من الدراما الإنسانية، إفراج، إن شاء الله مسلسل كل البيوت المصرية والعربية".

وتابع: "دراما تليق بحجم الثقة والنجاح وتليق بتاريخ الدراما المصرية، وأتمنى تكون إضافة يحبها الجمهور العظيم ويحترمها (لغة الرجال الفعل مش الكلام) من مقولات عباس الريس ، (إفراج) للمخرج أحمد خالد موسى".

مسلسل"إفراج" الإسم النهائي بعد تغييره بدلا من "الريس" ويخوض بطولته عمرو سعد، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي، ومن المقرر عرضه على قناة MBC مصر.

عمرو سعد مسلسل إفراج رمضان 2026 فيسبوك

