حمادة هلال ومي عمر.. تعرف على خريطة مسلسلات "MBC مصر" في رمضان 2026

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

دارين حداد

احتفلت الفنانة دارين حداد بقدوم عام 2026، ونشرت صورة من كواليس حفل زفافها عبر حسابها على انستجرام.

عمرو سعد

خضع الفنان عمرو سعد لجلسة تصوير جديدة نشر صورها عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها مع الفنانة تارا عماد التي تشاركه بطولة مسلسل "الريس" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نور قدري

نشرت الفنانة نور قدري صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

يارا السكري

احتفلت الفنانة يارا السكري بالعام الجديد، ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة بيضاء جذابة وأنيقة خطفت بها الأنظار.

شيماء سيف

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة شتوية لها من أحدث ظهور خلال تواجدها بتركيا.

ونشرت شيماء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها وأبهرت الجمهور بفقدانها المزيد من الوزن والرشاقة الملفتة.