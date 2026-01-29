جلطة في المخ وعملية جراحية.. نجوم على فراش المرض

بعد صورها في إيطاليا.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات سارة سلامة

طاردت الأزمات الصحية، مجموعة من نجوم الفن، وخضع بعضهم للعلاج في العناية المركزة بالمستشفيات، وفي مقدمتهم الفنان سامح الصريطي.

وعانى الفنان سامح الصريطي، منذ أيام من أزمة صحية استلزمت نقله المستشفى، بسبب معاناته من جلطة في المخ.

ويخضع الفنان عبد العزيز مخيون، للعلاج والمتابعة في منزله، بعد إجرائه جراحة في المخ.

وبدأ الفنان ياسر صادق، الخضوع لجلسات علاج الورم السرطاني، داخل إحدى المستشفيات، مع وضعه تحت الملاحظة في الرعاية المركزة.

كما أجرى الفنان الكبير محمد صبحي بعض الفحوصات والتحاليل في إحدى المستشفيات منذ أيام.