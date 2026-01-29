إعلان

وزير الخارجية: 155 دولة تدعم حل الدولتين في فلسطين

كتب : مصراوي

04:53 م 29/01/2026 تعديل في 05:10 م

الدكتور بدر عبدالعاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد لطفي:

أعلن الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصرية، أن فكرة تقسيم قطاع غزة أمر غير مقبول ونزع الشعب الفلسطيني من ٨٠% من أرض غزة أمر لن يؤدي إلى حل سلمي.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب "الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات"، في قاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال عبدالعاطي: هناك ١٥٥ دولة يدعمون حل الدولتين في فلسطين، وكذلك تتحدث قرارات الأمم المتحدة وخطة الرئيس ترامب، فإنها تقر حل الدولتين.

وأضاف: قرار مجلس الأمن واضح واللجنة الإدارية أمر مؤقت لا يفتأت على حق الدولة الفلسطينية، وعلينا أن نثق في الله ونثق في أنفسنا وقدرتنا على ألا نكون مفعولا به، وهناك أمور كثيرة في الصياغات التي تمت بقرارات الأمم المتحدة ونتحرك ونحاول أن نحافظ على ثوابت الدولة الفلسطينية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصرية حل الدولتين في فلسطين تقسيم قطاع غزة غير مقبول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القبض على مصوري فيديو المحامي أشرف نبيل والطائرة الخاصة
حوادث وقضايا

القبض على مصوري فيديو المحامي أشرف نبيل والطائرة الخاصة
خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه
نصائح طبية

خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه

سميح ساويرس: مشروع الجونة كان مهددًا بالفشل في بداياته
اقتصاد

سميح ساويرس: مشروع الجونة كان مهددًا بالفشل في بداياته
فروق كبيرة: مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات
اقتصاد

فروق كبيرة: مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات
4 مشروبات تساعد على خفض الكوليسترول.. احرص عليها
نصائح طبية

4 مشروبات تساعد على خفض الكوليسترول.. احرص عليها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا