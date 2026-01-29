رمضان 2026 ..خالد سلطان يكشف لمصراوي تفاصيل أغاني "علي كلاي"

وصل عدد مشاهدات مقطع فيديو يجمع الفنان أحمد العوضي، والمطربة رحمة محسن، إلى 14 مليون مشاهدة، عبر صفحته في موقع فيسبوك.

وظهر أحمد العوضي، في مقطع فيديو من كواليس مسلسل "علي كلاي" هو يشارك رحمة محسن، الرقص مع أعضاء فرقتها الموسيقية، على أنغام أغنية "دوري بيا دنيا".

وكشف الملحن والشاعر خالد سلطان، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، كواليس الفيديو وأغاني المسلسل.

وقال: "الحمد لله، هذا الموسم الرمضاني الرابع على التوالي، الذي أتعاون فيه مع النجم أحمد العوضي، وكانت البداية في مسلسل (ضرب نار)، في رباعية (مشيتي يا أمي)، وبعدها في (حق عرب) و(فهد البطل) في البداية و النهاية، وقدم الأغاني أحمد شيبة".

وعن التعاون في "علي كلاي" المقرر عرضه في رمضان 2026، قال: "أنا شغال على المسلسل من شهر يوليو 2025، لأنه فيه رباعيات كثيرة، وبيقدمها محمد عدوية ورحمة محسن ويارا محمد".

وتابع: "وضعت أيضا لحن أغنية البداية والنهاية، وهي من كلمات كوثر حجازي".

وأضاف: "أما أغنية يوم جدع، التي طرح العوضي منها ٢٠ ثانية، ووضع عليها عنوان (دوري بيا يادنيا دوري)، فهي من كلماتي وألحاني، وتعرض كاملة في مشهد الفرح في الحلقة 14".

ويشارك في بطولة مسلسل"علي كلاي" أحمد العوضي، درة، انتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

رقص أحمد العوضي و رحمة محسن