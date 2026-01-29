إعلان

رمضان 2026 ..خالد سلطان يكشف لمصراوي تفاصيل أغاني "علي كلاي"

كتب : مصطفى حمزة

04:28 م 29/01/2026

خالد سلطان

وصل عدد مشاهدات مقطع فيديو يجمع الفنان أحمد العوضي، والمطربة رحمة محسن، إلى 14 مليون مشاهدة، عبر صفحته في موقع فيسبوك.

وظهر أحمد العوضي، في مقطع فيديو من كواليس مسلسل "علي كلاي" هو يشارك رحمة محسن، الرقص مع أعضاء فرقتها الموسيقية، على أنغام أغنية "دوري بيا دنيا".

وكشف الملحن والشاعر خالد سلطان، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، كواليس الفيديو وأغاني المسلسل.

وقال: "الحمد لله، هذا الموسم الرمضاني الرابع على التوالي، الذي أتعاون فيه مع النجم أحمد العوضي، وكانت البداية في مسلسل (ضرب نار)، في رباعية (مشيتي يا أمي)، وبعدها في (حق عرب) و(فهد البطل) في البداية و النهاية، وقدم الأغاني أحمد شيبة".

وعن التعاون في "علي كلاي" المقرر عرضه في رمضان 2026، قال: "أنا شغال على المسلسل من شهر يوليو 2025، لأنه فيه رباعيات كثيرة، وبيقدمها محمد عدوية ورحمة محسن ويارا محمد".

خالد سلطان واحمد العوضي

وتابع: "وضعت أيضا لحن أغنية البداية والنهاية، وهي من كلمات كوثر حجازي".

وأضاف: "أما أغنية يوم جدع، التي طرح العوضي منها ٢٠ ثانية، ووضع عليها عنوان (دوري بيا يادنيا دوري)، فهي من كلماتي وألحاني، وتعرض كاملة في مشهد الفرح في الحلقة 14".

ويشارك في بطولة مسلسل"علي كلاي" أحمد العوضي، درة، انتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

رقص أحمد العوضي و رحمة محسن

أغاني علي كلاي مسلسل على كلاي خالد سلطان رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 الملحن والشاعر خالد سلطان

"معندهوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه
"معندهوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه
تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"داء الكلب".. وأسرته: "مس شيطاني"
تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"داء الكلب".. وأسرته: "مس شيطاني"

لهو أطفال يشعل خناقة بالشوم بين جيران الشرقية والداخلية: خلافات قديمة
لهو أطفال يشعل خناقة بالشوم بين جيران الشرقية والداخلية: خلافات قديمة

مجدي الجلاد: الرئيس يركز على الشباب والحروب الحديثة تستهدف المواطن
مجدي الجلاد: الرئيس يركز على الشباب والحروب الحديثة تستهدف المواطن
وسط تصاعد التوتر.. وصول مدمرة أمريكية جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط
وسط تصاعد التوتر.. وصول مدمرة أمريكية جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط

