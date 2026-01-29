وجهت الفنانة دوللي شاهين رسالة شكر وتقدير لكل من حرص على تقديم واجب العزاء في وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت دوللي: " بشكر أصدقائي وأحبائي اللي عزّوني في وفاة والدتي المرحومة، وبالأخص كل الصحفيين والإعلاميين اللي شرفوني النهارده في القداس الإلهي على روحها".

وأضافت: "بشكركم من كل قلبي.. حسّيت إن عندي عيلة كبيرة مليانة حب ودعم، ربنا ما يحرمنيش من كل واحد فيكم".

وأُقيم مساء الأربعاء عزاء والدة المطربة دوللي شاهين، السيدة جاكلين الراعي، بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد، بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

