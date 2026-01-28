إعلان

بسمة وهبة توجه رسالة لـ أحمد العوضي: "هتنتصر وتكسر الدنيا".. والفنان يرد

كتب : معتز عباس

08:54 م 28/01/2026 تعديل في 08:54 م

بسمة وهبة

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، حمالات الهجوم والانتقادات التي طالت أحمد العوضي عقب نشره صورة له تجمعه بنجمات وبطلات مسلسله الجديد "علي كلاي".

ووجهت بسمة وهبة رسالة للعوضي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "أحمد العوضي الكل مرتقب مسلسلك مثل ارتقاب الحرب، متأكده انك حتنتصر وتنجح وتكسر الدنيا كالعاده".

وأضافت: "صديقتك وأختك اللي تنبأت لك من اول مسلسل وقالت لك أنت هتبقى نجم كبير لأنك موهوب وتمتلك كل أدوات النجاح ….بتتمنالك النجاح كالعادة وموفق بإذن الله".

ومن جانبه رد أحمد العوضي، وكتب: "اختي الغاليه عليا و الاعلاميه الكبيره بسمة وهبة الف شكر ليكي واوعدك بمسلسل يليق بكل الأسر المصرية".

كواليس مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

بسمة وهبة أحمد العوضي مسلسل علي كلاي انستجرام بسمة وهبة

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
فيديو هدف محمد صلاح في مرمى كرباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا
فيديو هدف محمد صلاح في مرمى كرباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا

لتجنب هجوم عسكري.. ما هي المطالب الأمريكية الثلاثة من إيران؟
لتجنب هجوم عسكري.. ما هي المطالب الأمريكية الثلاثة من إيران؟
"بعد اقترابه من الأهلي".. هادي رياض يودع فريق بتروجيت برسالة مؤثرة
"بعد اقترابه من الأهلي".. هادي رياض يودع فريق بتروجيت برسالة مؤثرة
"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة

