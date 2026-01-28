استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، حمالات الهجوم والانتقادات التي طالت أحمد العوضي عقب نشره صورة له تجمعه بنجمات وبطلات مسلسله الجديد "علي كلاي".

ووجهت بسمة وهبة رسالة للعوضي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "أحمد العوضي الكل مرتقب مسلسلك مثل ارتقاب الحرب، متأكده انك حتنتصر وتنجح وتكسر الدنيا كالعاده".

وأضافت: "صديقتك وأختك اللي تنبأت لك من اول مسلسل وقالت لك أنت هتبقى نجم كبير لأنك موهوب وتمتلك كل أدوات النجاح ….بتتمنالك النجاح كالعادة وموفق بإذن الله".

ومن جانبه رد أحمد العوضي، وكتب: "اختي الغاليه عليا و الاعلاميه الكبيره بسمة وهبة الف شكر ليكي واوعدك بمسلسل يليق بكل الأسر المصرية".

كواليس مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

