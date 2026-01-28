إعلان

"المعلمة ميادة الديناري".. درة تخطف الأنظار بالعباءة من كواليس "علي كلاي"

كتب : معتز عباس

07:16 م 28/01/2026
    درة تقدم شخصية المعلمة ميادة الديناري (3)
    درة تقدم شخصية المعلمة ميادة الديناري (1)
    درة تقدم شخصية المعلمة ميادة الديناري (4)
    درة في مسلسل علي كلاي (2)
    درة في مسلسل علي كلاي (3)
    كواليس تصوير مسلسل علي كلاي (1)
    كواليس تصوير مسلسل علي كلاي (2)
    كواليس تصوير مسلسل علي كلاي (3)

شاركت الفنانة درة متابعيها على السوشيال ميديا، مجموعة صور من كواليس مسلسلها الجديد علي كلاي، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت درة صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كشفت فيها عن شخصيتها في العمل الدرامي، وكتبت: المعلمة ميادة الديناري".

وتقدم درة شخصية معلمة تعيش في منطقة شعبية، ضمن أحداث مسلسل علي كلاي، حيث نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة التوفيقية"، "أحلى معلمة"، "منورة يا معلم"، "عودة قوية".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

