"أبيض في أسود".. أحدث جلسة تصوير لـ زينة تخطف بها الأنظار على "انستجرام"

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس

شاركت الفنانة درة متابعيها على السوشيال ميديا، مجموعة صور من كواليس مسلسلها الجديد علي كلاي، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت درة صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كشفت فيها عن شخصيتها في العمل الدرامي، وكتبت: المعلمة ميادة الديناري".

وتقدم درة شخصية معلمة تعيش في منطقة شعبية، ضمن أحداث مسلسل علي كلاي، حيث نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة التوفيقية"، "أحلى معلمة"، "منورة يا معلم"، "عودة قوية".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

اقرأ أيضا..

أبرزهن كيم كارداشيان وأنجلينا جولي.. 7 نجمات تعرضن للخيانة (صور)

"قتل خطأ".. تهمة طاردت هؤلاء أبرزهم نجل الزعيم وصاصا