زينة ونور وإيمان العاصي.. 25 صورة لـ أحمد عز مع النجمات بعد تصدره التريند

كتب : معتز عباس

11:31 م 27/01/2026 تعديل في 28/01/2026
  احمد عز تريند جوجل
  • عرض 20 صورة
    احمد عز تريند جوجل
  • عرض 20 صورة
    احمد عز والسبكي ومحمد سامي
  • عرض 20 صورة
    احمد عز من كوليس فيلم الخلية
  • عرض 20 صورة
    احمد عز والسقا والهضبة ومحمد امان
  • عرض 20 صورة
    احمد عز والسقا وصديقه
  • عرض 20 صورة
    احمد عز وبوسي شلبي ومنى زكي
  • عرض 20 صورة
    احمد عز وحماقي
  • عرض 20 صورة
    احمد عز وامير كراره ومحمد حماقي
  • عرض 20 صورة
    احمد عز وشيرين واسعاد يونس
  • عرض 20 صورة
    احمد عز وطارق العريان
  • عرض 20 صورة
    احمد عز وغادة عادل واحمد السقا
  • عرض 20 صورة
    احمد عز ومنة شلبي
  • عرض 20 صورة
    احمد عز ومحمد رجب
  • عرض 20 صورة
    احمد عز ونور
  • عرض 20 صورة
    احمد عز ونور (2)
  • عرض 20 صورة
    احمد عز ويسرا
  • عرض 20 صورة
    احمد
  • عرض 20 صورة
    احمد عزي واحمد رزق وايمان العاصي
  • عرض 20 صورة
    مساعدة احمد عز تريند جوجل

تصدر النجم أحمد عز تريند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير جوجل، بعد انتشار هاشتاج "مساعدة أحمد عز" على منصات السوشيال ميديا.

يعد الفنان أحمد عز هو أحد أهم نجوم السينما في مصر والوطن العربي، والذي قدم العديد من الأفلام السينمائية الهامة، آخرها فيلم "7 Dogs" والذي يشاركه البطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز.

ونستعرض في التقرير التالي 25 صورة للنجم أحمد عز خلال رحلته في مجال الفن والتمثيل.

يذكر أن محكمة استئناف عالي الأسرة أصدرت في 13 يناير الجاري، حكمها بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم الفنانة زينة.

وكانت محكمة استئناف الأسرة سبق وأن قضت بإلزام أحمد عز بدفع 60 ألف جنيه كنفقة للأولاد.

أحمد عز التريند مواقع التواصل الاجتماعي زينة مساعدة احمد عز

