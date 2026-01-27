أمينة خليل تنشر صورة مع كاتي بيري من حفلة غنائية في الإمارات

تصدر النجم أحمد عز تريند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير جوجل، بعد انتشار هاشتاج "مساعدة أحمد عز" على منصات السوشيال ميديا.

يعد الفنان أحمد عز هو أحد أهم نجوم السينما في مصر والوطن العربي، والذي قدم العديد من الأفلام السينمائية الهامة، آخرها فيلم "7 Dogs" والذي يشاركه البطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز.

ونستعرض في التقرير التالي 25 صورة للنجم أحمد عز خلال رحلته في مجال الفن والتمثيل.

يذكر أن محكمة استئناف عالي الأسرة أصدرت في 13 يناير الجاري، حكمها بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم الفنانة زينة.

وكانت محكمة استئناف الأسرة سبق وأن قضت بإلزام أحمد عز بدفع 60 ألف جنيه كنفقة للأولاد.

