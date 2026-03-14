تسبب استهداف مصفاة نفط في العراق بواسطة مسيرة في اندلاع حريق بمنشأة "لاناز" قرب مدينة أربيل مساء السبت.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين في جماعة مسلحة عراقية، أن الهجوم الجوي الذي نفذته طائرة مسيرة وإطلاق نار مباشر استهدف المصفاة اأدى لنشوب النيران في الموقع.

توقف العمليات بعد استهداف مصفاة نفط في العراق

وأفاد مسؤول في حكومة إقليم كردستان، بوقف العمليات في المصفاة بشكل كامل عقب وقوع الهجوم، مشيرا إلى انه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية محددة حتى هذه اللحظة نتيجة الحريق.

يأتي استهداف مصفاة النفط في العراق ضمن سلسلة من العمليات التي طالت المصالح الأمريكية في البلاد مرارا وتكرارا خلال فترة الحرب الجارية.