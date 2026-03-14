العراق.. حريق في منشأة "لاناز" النفطية بعد هجوم بمسيرة

كتب : محمود الطوخي

11:39 م 14/03/2026

استهداف مصفاة نفط

تسبب استهداف مصفاة نفط في العراق بواسطة مسيرة في اندلاع حريق بمنشأة "لاناز" قرب مدينة أربيل مساء السبت.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين في جماعة مسلحة عراقية، أن الهجوم الجوي الذي نفذته طائرة مسيرة وإطلاق نار مباشر استهدف المصفاة اأدى لنشوب النيران في الموقع.

توقف العمليات بعد استهداف مصفاة نفط في العراق

وأفاد مسؤول في حكومة إقليم كردستان، بوقف العمليات في المصفاة بشكل كامل عقب وقوع الهجوم، مشيرا إلى انه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية محددة حتى هذه اللحظة نتيجة الحريق.

يأتي استهداف مصفاة النفط في العراق ضمن سلسلة من العمليات التي طالت المصالح الأمريكية في البلاد مرارا وتكرارا خلال فترة الحرب الجارية.

