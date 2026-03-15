قبل طرحها بالأسواق.. مداهمة مخزن زيوت مغشوشة بالقليوبية

كتب : صابر المحلاوي

12:17 ص 15/03/2026

زيت-الطعام

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط كميات ضخمة من زيوت الطعام داخل مخزن بالقليوبية، تمهيدًا لطرحها في الأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

التحريات: خط إنتاج كامل لتعبئة زيوت مقلدة يُغلق بالقليوبية

وشملت المضبوطات أكثر من أربعة آلاف وسبعمئة طن من الزيوت المعبأة داخل عبوات، بالإضافة إلى 17 طنًا داخل خزانات، وجميعها بدون مستندات تدل على مصدرها، فضلًا عن آلاف الملصقات المقلدة والعبوات الفارغة ومستلزمات التعبئة وماكينات خط الإنتاج.

وأكدت التحريات أن المخزن كان يُستخدم لتعبئة وبيع زيوت مجهولة المصدر ومقلدة للعلامات التجارية المعروفة، ما يُشكل خطرًا على المستهلكين ويُعد انتهاكًا للقانون. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

