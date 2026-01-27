إعلان

بعد إثارتها الجدل.. معلومات عن صاحبة فيديو ثلاجة الموتى

كتب : سهيلة أسامة

04:00 م 27/01/2026
كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه سيدة ترتدي زي ممرضة، رفقة جثامين داخل ثلاجة الموتى، وهي توجه حديثًا ساخرًا لأحد الجثامين قائلة: "ابقى سلملي على طنط لما تروح لها يا حبيبي"، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وحالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت نقابة المهن التمثيلية أن تكون ممرضة فيديو ثلاجة الموتى، التي أثارت الجدل، عضوة بالنقابة أو حاصلة على تصريح بممارسة مهنة التمثيل.

وفي السطور التالية، يستعرض لكم موقع "مصراوي" معلومات عن صاحبة الفيديو:

- اسمها على تطبيق "تيك توك" وفيسبوك روبا حمزة

- تقدم محتوى ترفيهي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

- يتابعها على موقع "إنستجرام" نحو 31.9 ألف متابع

- يتابعها على موقع "يوتيوب" 145 متابعًا

- ليست عضوة في نقابة المهن التمثيلية

- تقوم بعمل وصفات للطعام ووصفت نفسها بأنها تعمل شيف.

فيديو ثلاجة الموتى نقابة المهن التمثيلية

