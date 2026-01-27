إعلان

بإطلالة جريئة.. رزان جمال تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

كتب : سهيلة أسامة

02:30 م 27/01/2026
    رزان جمال بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (1)
    رزان جمال بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (2)
    رزان جمال بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (3)
    رزان جمال بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (4)
    رزان جمال بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (5)
    رزان جمال بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (7)
    رزان جمال بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (8)
    رزان جمال بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (10)
    رزان جمال بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (6)

تألقت الفنانة اللبنانية رزان جمال في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت بإطلالة ناعمة وأنيقة.

وارتدت رزان فستانًا طويلًا يجمع بين اللونين الأسود والبيج، مزخرف عند الصدر، بقصة ضيقة تُبرز القوام، ونسقت معه تسريحة شعر مرفوعة ومكياج هادئ.

ونشرت رزان جمال الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يُذكر أن آخر أعمال رزان جمال الفنية كان فيلم "أسد"، بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، علي قاسم، وركين سعد.

الفنانة اللبنانية رزان جمال رزان جمال بفستان طويل إطلالة رزان جمال رزان جمال على إنستجرام

