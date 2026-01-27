بإطلالة جريئة.. رزان جمال تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

"زيرو فلتر".. داليا البحيري أنيقة في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة اللبنانية رزان جمال في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت بإطلالة ناعمة وأنيقة.

وارتدت رزان فستانًا طويلًا يجمع بين اللونين الأسود والبيج، مزخرف عند الصدر، بقصة ضيقة تُبرز القوام، ونسقت معه تسريحة شعر مرفوعة ومكياج هادئ.

ونشرت رزان جمال الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يُذكر أن آخر أعمال رزان جمال الفنية كان فيلم "أسد"، بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، علي قاسم، وركين سعد.

